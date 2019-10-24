В Перми с расклейщиками незаконных объявлений будут бороться с помощью автодозвона

СЕГОДНЯ 06:56 2019-10-24T06:56:39+03:00

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Стены зданий, остановки, двери подъездов, - все в следах клея и в объявлениях. Эти бумажки портят облик города. Пермская администрация начала борьбу с расклейщиками, которые нарушают правила благоустройства города.

Так, нарушителям будут звонить службы автоинформирования. Так просто избавиться от назойливых звонков не получится. Для того, чтобы исключить номер из базы, придется обратиться в городскую административно-техническую инспекцию и заплатить штраф: для простых граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 3 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 15 до 50 тысяч рублей.

- Автодозвон проводится ежедневно с 08:30 до 20:30 с различными временными интервалами. В голосовом сообщении указывается, что совершено административное правонарушение, а также дается информация, что нужно сделать для исключения номера из базы автодозвона, - сообщили в мэрии.

С начала октября зафиксировано более 500 фактов незаконной расклейки объявлений. По номерам, указанным в этих объявлениях, уже проводится автодозвон.

ИСТОЧНИК KP.RU