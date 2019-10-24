2019-10-24T09:05:52+03:00
Общество

В Перми суд разрешил мэрии демонтировать экран с фасада «Айсберга»

Собственник рекламной конструкции будет обжаловать решение суда
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В среду, 23 октября, в Перми состоялось очередное заседание суда по иску ООО «Цифровая наружная реклама» к департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми. Издание «Business Class» сообщает, что арбитражный суд встал на сторону мэрии и отказал собственнику экрана в требованиях и отменил ранее принятые обеспечительные меры в виде запрета на демонтаж медиафасада с ТЦ «Айсберг».

Решение суда вступит в силу через месяц. Однако, по имеющейся у издания информации, владелец рекламной конструкции не намерен сдаваться и будет обжаловать решение суда.

В департаменте экономики и промышленной политики отметили, что предписание о демонтаже в отношении ООО «Цифровая наружная реклама» выдано на законных основаниях. Сегодня суд поддержал эту позицию.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, кто будет управлять новым отелем в здании ВКИУ в Перми. Победителем отборочного конкурса стала компания «Azimut Hotels». По условиям конкурса, компания может управлять четырехзвездочным отелем международного уровня в течение 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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