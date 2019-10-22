В Перми остановлены поиски мамы с 6-летним сыном

СЕГОДНЯ 06:23 2019-10-22T06:24:45+03:00

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35-летняя Светлана и ее 6-летний сын пропали 20 октября. Сестра женщины рассказала, что они выехали домой из микрорайона Юбилейный в микрорайон Кислотные дачи в районе 21:00, но до дома так и не доехали. Они гостили у сестры Светланы. Она и сообщила о пропаже.

Телефон у Светланы был отключен. Родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Сегодня, 22 октября, стало известно, мать с сыном нашли. С ними все в порядке.

- Все нашли, только что из полиции. Спасибо большое! - написала ночью сестра пропавшей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончились поиски 14-летнего подростка, которого искали три дня. 21 октября, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой рассказали, что поиски закончились. Подросток найден живым. Что произошло и где все это время он был, не сообщается. Пользователи с радостью отреагировали на эту новость

ИСТОЧНИК KP.RU