Запуск новой инвестиционной системы

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-18T15:24:59+03:00

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«БКС Брокер» запускает систему инвестиций Fintarget. Новый проект компании –площадка, на которой будут размещаться инвестиционные идеи и стратегии. Клиенты компании смогут в автоматическом режиме пользоваться ими, подключаясь в формате «автоконсультации» или «автоследования».

В первую очередь, Fintarget принесет пользу тем клиентам, которые обладают малыми навыками в инвестировании и хотят получать рекомендации от профильных экспертов. Специалисты компании будут помогать таким заказчикам с подбором перспективных и выгодных инвестиционных идей, созданием портфеля ценных бумаг и их ребалансировкой.

При подключении к режиму «автоконсультации» клиент самостоятельно определяет инвестиционную стратегию, подходящую ему исходя из финансовых предпочтений и готовности к степени риска. После этого он получает регулярные индивидуальные рекомендации. В случае использования «автоследования» система становится еще проще – сделки на счете проводятся автоматически в соответствии со сделками, которые заключает эксперт по финансовым рынкам.

При помощи системы клиент компании получит возможность участвовать в торгах на финансовых рынках на уровне профессионала, не затрачивая при этом большое количество времени и сил. На один счет клиент сможет купить одну из наиболее подходящих ему стратегий, например, инвестиции в государственные бумаги, торговлю на валютных рынках или совершение сделок на мировых фондовых рынках.

«Пользователи хотят получить простой и удобный интерфейс для эффективного размещения собственных средств на фондовом рынке, при этом клиентский путь от возникновения потребности до приобретения продукта должен быть максимально коротким» – заявил Юрий Скоркин, руководитель департамента инвестиционных стратегий «БКС Брокер». В рамках Fintarget мы делаем процесс совершения сделок очень быстрым, предлагаем пользователю высокий уровень экспертизы и наиболее подходящие инвестиционные стратегии на основании его предпочтений по доходности и готовности к рискам. А в дальнейшем мы собираемся подключить систему социального трейдинга – площадку для обмена мнениями и опытом между участниками инвестиционного сообщества» – также добавил он.

Напомним,компания входит финансовую группу БКС, которая осуществляет свою деятельность с 1995 года. За 24 года на рынке инвестиционных услуг компания заработала доверие клиентов и доказала свой профессионализм, благодаря чему на данный момент имеет более 350 000 постоянных клиентов.