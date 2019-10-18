Из Перми в Китай открыли второй прямой рейс

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-18T15:20:02+03:00

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Росавиация выдала допуск на выполнение рейсов компании «iFly Airlines». Улететь на китайский курорт Санья можно будет два раза в неделю. Полеты начнутся с 31 октября.

Также вылеты в Санью осуществляет компания «AZUR air».Планируется, что вылеты из Перми в город Санья будут выполняться раз в неделю на авиалайнере Boeing 767-300.

Недавно из Перми открыли второй рейс в Дубай. Вылет будет осуществлять компания "Royal Flight". Первый рейс назначен на 27 октября. Однако количество вылетов месяц будет меняться. Так, в ноябре планируется совершить четыре полета, в декабре будет один рейс, а в январе и феврале - два, а в марте снова 4. Время в пути составит 5:25. Также из Перми в Дубай можно улететь на самолете авиакомпании "Azur Air".

ИСТОЧНИК KP.RU