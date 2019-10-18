В Перми осудили мужчин, которые хотели ограбить банкомат

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-18T15:01:49+03:00

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В Перми перед судом предстали двое жителей Северо-Кавказкого региона. Издание «Рифей Пермь» сообщает, что мужчин обвиняют в покушении на ограбление банкомата.

Злоумышленники проникли в отделение банка ночью. Мужчины взяли с собой сумки, в который были взрывные устройства. Однако охрана банка заметила неладное и вызвала полицию.

Суд приговорил злоумышленников к 6 и 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, каждый должен заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина из ревности ударила сожителя ножом. В Гаинском районе Пермского края осудили местную жительницу за причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Женщина ударила его ножом. В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU