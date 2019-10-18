2019-10-18T14:16:03+03:00
Происшествия

В Прикамье 15-летняя девочка упала с высоты, делая селфи

Полицейские проводят поверку
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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ЧП произошло в поселке Менделеево Карагайского района. Ученица 5 класса упала с крыши 18-метрового здания.

Предположительно, девочка хотела сделать необычное фото, для этого залезла на крышу здания. К счастью, школьница осталась жива, но получила тяжелые травмы. С различными травмами и переломами подростка отправили в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ЧП. Кроме того, в ГУ МВД по Пермскому краю просят родителей внимательнее следить за детьми и объяснить школьникам, к каким последствиям может привести желание сделать красивое фото.

- Рекомендуйте детям не взбираться на неустойчивые поверхности и конструкции, не подходить к краю обрыва или крыши, тем более свешиваться с них, - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье подростки погибают, пытаясь сделать экстремальное фото с опоры ЛЭП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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