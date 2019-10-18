2019-10-18T14:32:02+03:00
Общество

В Перми открылись новые пункты сбора использованных батареек

Собранные батарейки отправят на утилизацию в Челябинск
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ
Изменить размер текста:

Пермь становится все более экологичной. Появляются боксы для сбора пластиковой тары, открываются новые пункты приема использованных батареек.

Издание «Business Class» сообщает о том, что на этой неделе открылось два пункта: в ПНИПУ и во Дворце Молодежи. Их открыл Пермский Молодежный центр.

Все собранные использованные батарейки отвезут на переработку в Челябинск. Пермяки очень активно сдают использованные аккумуляторы.

Координатор экологического проекта ПМК Алеся Силка отметила, что в идеале для удобства жителей пункты сбора батареек должны быть в каждом доме.

Напомним, ранее мы писали о том, что в школах Перми устанавливают контейнеры для сбора батареек. В дальнейшем их будут отправлять на перерабатывающий завод. Процесс доставки батареек к месту их переработки на бесплатной основе взял на себя региональный оператор «Теплоэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Перми Дмитрий Самойлов направил в гордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года
В Перми осудили мужчин, которые хотели ограбить банкомат
Близкие пропавшей пермячки: "Возможно, ее не собаки съели, а бомжи"
В Прикамье 15-летняя девочка упала с высоты, делая селфи
«Испуганно бегает по территории базы». В Перми обнаружили необычного зверька
Деньги за отопление пермякам будут возвращены автоматически
Для прометания тротуаров и дорог от мокрого снега в Перми была выведена специализированная техника
Пермяк предстанет перед судом за кражу оборудования железнодорожных вагонов
Родственница пропавшей пермячки: "По камерам видно, как она упала прямо у стаи собак"
Прикамье женщина из ревности ударила сожителя ножом
Пермяки заплатили более 4 миллиардов долгов ради отдыха за границей
В Пермском крае внучка обокрала собственную бабушку
В Перми пройдет зрелищный конкурс «Пермь рулит!»
Стали известны подробности ЧП в Пермской школе, где распылили газовый баллончик
Пермские общественники проверили ГКБ № 6
В Прикамье при столкновении легковушек пострадали два ребенка
«Догнала машину – погибли два человека». В Березниках 60-летнюю виновницу смертельной аварии лишили свободы на два года.