В Перми открылись новые пункты сбора использованных батареек

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-18T14:32:02+03:00

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Пермь становится все более экологичной. Появляются боксы для сбора пластиковой тары, открываются новые пункты приема использованных батареек.

Издание «Business Class» сообщает о том, что на этой неделе открылось два пункта: в ПНИПУ и во Дворце Молодежи. Их открыл Пермский Молодежный центр.

Все собранные использованные батарейки отвезут на переработку в Челябинск. Пермяки очень активно сдают использованные аккумуляторы.

Координатор экологического проекта ПМК Алеся Силка отметила, что в идеале для удобства жителей пункты сбора батареек должны быть в каждом доме.

Напомним, ранее мы писали о том, что в школах Перми устанавливают контейнеры для сбора батареек. В дальнейшем их будут отправлять на перерабатывающий завод. Процесс доставки батареек к месту их переработки на бесплатной основе взял на себя региональный оператор «Теплоэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU