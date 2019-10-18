Для прометания тротуаров и дорог от мокрого снега в Перми была выведена специализированная техника

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-18T12:59:07+03:00

В этом году первый снегопад пришел в город 17 октября

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Вечером 17 октября в Перми начался снегопад, который продолжился в ночное время. Подрядные организации оперативно расчищали и обрабатывали тротуары и проезжую часть. Для прометания было задействовано около 40 единиц техники.

В этом году первый снегопад пришел в город 17 октября. Подрядные организации, которые осуществляют уборку улично-дорожной сети, были заблаговременно приведены в режим повышенной готовности. Кроме того, приобретается дополнительная снегоуборочная техника – к имеющимся 356 машинам подрядные организации закупают еще 68 единиц новой снегоуборочной техники, например, новые погрузчики, экскаваторы, грейдеры, дорожные машины, тракторы.

Несмотря на то, что снежный покров не установился окончательно, вечером и ночью во всех районах работала спецтехника. Для того, чтобы не допустить образования наката из-за неустойчивой погоды, подрядные организации организовали прометание и обработку тротуаров и проезжей части.

Напомним, в июле этого года завершились последние трехлетние контракты на содержание и ремонт улиц, после чего были заключены новые муниципальные контракты сроком на 5 лет. В соответствии с ними требования к подрядчикам ужесточаются – приемка работ будет осуществляться по качеству содержания, а не по набору проведенных работ, также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы. Уменьшены сроки ликвидации зимней скользкости и дефектов на дорогах, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения.