2019-10-18T12:22:03+03:00
Происшествия

Пермяк предстанет перед судом за кражу оборудования железнодорожных вагонов

Мужчина собирался сдать оборудование в металлолом
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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На станции «Пермь-Сортировочная» задержали местного жителя. Мужчина шел с огромным мешком. Там оказалось дорогостоящее оборудование железнодорожных вагонов.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина украл две детали. Также при себе у злоумышленника был гаечный ключ, с помощью которого он откручивал детали. Оказалось, что мужчина не первый раз крадет детали поездов. Полицейские установили его причастность к еще двум преступлениям. Кроме того, выяснили, что подозреваемый нигде не работает и живет на деньги от сдачи металлолома.

В отношении пермяка возбудили 4 уголовных дела. Также было установлено, что задержанный нигде не работает, живет на случайные заработки и занимается сбором металла. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

Вина злоумышленника была доказана. Уголовное дело в отношении него передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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