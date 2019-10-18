2019-10-18T11:50:46+03:00
Происшествия

Родственница пропавшей пермячки: "По камерам видно, как она упала прямо у стаи собак"

80-летнюю пенсионерку до сих пор не нашли
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Пропавшая женщина. Фото из соцсетейПропавшая женщина. Фото из соцсетей
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Поиски пропавшей в Перми пенсионерки продолжаются. На месте все еще работают следователи. Как нам рассказала родственница женщины, есть запись с камер видонаблюдения, где видно пенсионерку.

- На записи бабушка падает около баков с мусором, а рядом - штук десять собак, - сказала она нам.

Напомним, 9 октября в Перми пропала 80-летняя пенсионерка. По одной из версии следствия, на нее напала стая бродячих собак и растерзала. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» в отношении руководителя Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек.

- Также в ходе поисковой операции в логу были обнаружены останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине, - сообщили накануне в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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