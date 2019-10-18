Прикамье женщина из ревности ударила сожителя ножом
В Гаинском районе Пермского края осудили местную жительницу за причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Женщина ударила его ножом.
Из медицинского учреждения поступило сообщение о больном с ножевым ранением. Сотрудники полиции выяснили, что ножом мужчину ударила его возлюбленная. Оказалось, что мужчина и женщина вместе выпивали. Приревновав сожителя, женщина схватила нож и ударила мужчину в спину.
Потерпевшего отправили в больницу, а злоумышленницу задержали. В ходе следствия выяснилось, что девушка была ранее судима за тяжки преступления.
В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали мужчину за кражу куртки из магазина. Сумма ущерба составила порядка 5 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU