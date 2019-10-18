Прикамье женщина из ревности ударила сожителя ножом

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-18T11:09:01+03:00

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В Гаинском районе Пермского края осудили местную жительницу за причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Женщина ударила его ножом.

Из медицинского учреждения поступило сообщение о больном с ножевым ранением. Сотрудники полиции выяснили, что ножом мужчину ударила его возлюбленная. Оказалось, что мужчина и женщина вместе выпивали. Приревновав сожителя, женщина схватила нож и ударила мужчину в спину.

Потерпевшего отправили в больницу, а злоумышленницу задержали. В ходе следствия выяснилось, что девушка была ранее судима за тяжки преступления.

В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали мужчину за кражу куртки из магазина. Сумма ущерба составила порядка 5 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU