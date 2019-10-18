2019-10-18T10:57:15+03:00
Общество

Пермяки заплатили более 4 миллиардов долгов ради отдыха за границей

Это в 3,5 раз больше, чем в прошлом году
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Управление судебных приставов по Пермскому краю подвело итоги за прошедшие 9 месяцев 2019 года. В этом году с января по сентябрь пермяки задолжали 4 миллиарда рублей. Это в 3,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пермяки рассчитались с долгами, чтобы отдохнуть за границей. Так, 65 527 должников были ограничены в выезде. Например, жителю Красновишерска, который долгое время уклонялся от оплаты долгов из-за отсутствия денег, пришлось заплатить 300 тысяч, чтобы поездка в Тунис не была испорчена.

Судебные приставы рекомендуют за две недели до отпуска узнать наличие задолженностей и погасить, если имеются. Узнать о их наличии можно через ресурс «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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