В Пермском крае внучка обокрала собственную бабушку

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-18T10:31:51+03:00

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65-летняя жительница села Елово обратилась в полицию с заявлением о краже. Со счета женщины кто-то списал 170 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что в последнее время пенсионерка давала деньги только своей 22-летней внучке. Девушку допросили. Она призналась в совершении преступления. Оказалось, что 22-летняя жительница Елово попросила у бабушки карту, чтобы пополнить счет телефона, а потом с помощью мобильного приложения переводила деньги на банковские счета знакомых и просила их обналичить деньги.

В ходе следствия внучка вернула бабушке все деньги, но теперь согласно приговору суда, злоумышленница должна заплатить еще 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья предстанет перед судом за кражу банковской карты. Мужчина украл 30 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU