Пермские общественники проверили ГКБ № 6

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-18T08:18:39+03:00

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Общественники посетили с проверкой ГКБ №6. Они считают, что в учреждении острая нехватка площадей, в связи с чем палаты переполнены. А гинекология находятся сразу на трех этажах, что, их по мнению, неудобно и пациентам, и персоналу.

- При этом в больнице с момента предыдущего выезда есть изменения: в основном корпусе заменили крышу и водосточную систему, зимой планируется проведение ремонта 3 этажа, - говорит Марк Коробов. - А также запланирована постройка нового корпуса на Лобачевского. Отдельно стоит отметить отсутствие жалоб на персонал. В учреждении видно движение и появление перспектив на исправление ситуации. Тем не менее, текущие недостатки мы обсудим с Минздравом Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU