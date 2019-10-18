2019-10-18T07:32:56+03:00
Происшествия

«Догнала машину – погибли два человека». В Березниках 60-летнюю виновницу смертельной аварии лишили свободы на два года.

Также ей придется выплатить два миллиона рублей
Николай АНФАЛОВ
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Суд приговорил Татьяну к 2 годам колонии-поселения.Суд приговорил Татьяну к 2 годам колонии-поселения.Фото: Николай АНФАЛОВ
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Смертельное ДТП, когда дама на иномарке въехала в бампер впереди идущего автомобиля, отчего погибли два человека, произошло в Березниках начале лета этого года. Во время ДТП автодорога Березники-Пермь находилась в нормальном состоянии. Было светло и сухо.

Татьяна Русинова на иномарке «Сузуки СХ4» вместе с мужем ехали в сад. В том же направлении впереди них двигалась «Лада». У деревни Новожилово Русинова догнала отечественную легковушку и «боднула» ее в заднюю часть бампером своего автомобиля.

От удара «Лада» вылетела с трассы, скатилась в кювет, ударилась о железобетонную опору ЛЭП и перевернулась. Две пассажирки получили тяжелейшие травмы. Одна из них умерла на месте аварии, а другая почти месяц находилась между жизнью и смертью, а когда очнулась, успела пожаловаться сыну на невыносимые боли и умерла.

Татьяна Русинова полностью признала свою вину и заявила ходатайство об особом порядке рассмотрения уголовного дела. Суд удовлетворил ее ходатайство.

Татьяне Русиновой через полгода исполнится 60 лет. Ее водительский стаж насчитывает не менее десяти лет. За то время, что она ездит по дорогам, у нее не было ни одного нарушения правил ПДД и ни одного административного штрафа. С работы и с места жительства у женщины сплошь отличные характеристики: общительна, дружелюбна, вежлива, ответственна и дисциплинирована.

Почему произошла авария, Татьяна объяснить не может:

– До аварии я чувствовала себя плохо, может, это повлияло, - говорпила она на суде. – Я никуда не торопилась.

Гособвинитель Александр Левко попросил для подсудимой три года колонии-поселения и лишения на тот же срок права управлять автомобилем.

Сын погибшей в автоаварии женщины и дочь второй пассажирки предъявили виновнице ДТП гражданские иски по два миллиона рублей каждый.

Судья Березниковского городского суда Игорь Денисов приговорил подсудимую к 2 годам колонии-поселения и лишил права управлять автомобилем на 2 года и 6 месяцев. Также ей предстоит возместить потерпевшим моральный вред на сумму два миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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