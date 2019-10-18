В Прикамье осудили директора строительной организации за присвоение маткапитала
В Пермском крае директора строительной организации признали виновным в хищении средств материнского капитала. Мужчина возглавлял фирму, которая строила дома из бруса, но вместо того, чтобы возвести молодой семье новый дом, он забирал их деньги.
Таким образом мужчина "зарабатывал" в течение 6 лет. Своими действиями он нанес ущерб в размере 7 миллионов рублей. Злоумышленник похитил деньги у 39 человек. Граждане также были лишены права на использование средств капитала для улучшения жилищных условий своих несовершеннолетних детей.
Мужчину осудили. Ближайшие 6 лет он проведет в колонии общего режима, а также заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.
При постановлении приговора судом восстановлено право потерпевших на использование материнского капитала.
ИСТОЧНИК KP.RU