В Перми полиция разыскивает подозреваемого в краже

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-16T08:45:00+03:00

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В Перми полиция ищет неизвестного мужчину, который подозревается в краже из квартиры. Злоумышленник совершил преступление в сентябре прошлого года.

Известно, что мужчина взломал стеклопакет, проник в одну из квартир в Индустриальном районе Перми и похитил имущество хозяев.

Сотрудники полиции просят помощи в установлении личности подозреваемого.

Приметы подозреваемого: озраст около 25-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, был одет в черную кожаную куртку, джинсы и кроссовки синего цвета.

Если Вам что-либо известно о личности и местонахождении злоумышленника звоните по телефону: 8 999 363-52-27.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае пропавшего рыбака будут искать с помощью водолазов. В понедельник, 14 октября, в 4 утра он отправился на рыбалку в район водозабора (СКРК-2). С тех пор на связь не выходил.

ИСТОЧНИК KP.RU