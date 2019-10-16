2019-10-16T07:25:28+03:00
Общество

В Перми ночью перекроют движение на Комсомольском проспекте

Нечетную сторону улицы закроют с 16 по 17 октября
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми продолжается масштабная реконструкция Комсомольского проспекта. В ночь с 16 на 17 октября на участке от улице Ленина до Пермской будут укладывать новый асфальт. Из-за этого нечетная сторона проспекта будет перекрыта.

Движение закроют с 00:00 16 октября до 6:00 17 октября.

Ремонт одной их главных улиц города стартовал 2 июля. Закончить реконструкцию планируют к 300-летию города. За это время планируют отремонтировать проезжую и бульварные части, заменит покрытие бульвара на гранит, установить урны и скамейки, а также торшерные опоры освещения. В рамках реконструкции Комсомольского проспекта на тротуарах и бульварной части улицы появятся люки в зверином стиле. На них будут размещены голова медведя, символа Прикамья, название города и дата его основания – 1723 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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