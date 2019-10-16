В Перми увеличат количество автобусов №36

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-16T07:00:03+03:00

Добавят еще два рейса по утрам

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В Перми автобус №36 станет ходить чаще. По просьбам пассажиров утром количество рейсов станет больше.

Так, с 16 октября, каждый день с 7:15 до 7:45 в целях сокращения интервала движения будет организовано два дополнительных отправления.

В администрации города отметили, что маршрут №36 входит в пилотный проект новой транспортной модели, поэтому оплата за работу на маршруте осуществляется за фактический пробег на линии, что позволяет оперативно поменять расписание.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае планируют запустить «Ласточки» по двум новым маршрутам. ОАО «Российские железные дороги» рассматривает возможность запуска поезда в Краснокамск и Чусовой. Об этом сообщил начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников во время рабочего совещания с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрием Пеговым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Маршрут Пермь - Краснокамск планируют открыть уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU