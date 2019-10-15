В Пермском крае появится онлайн-платформа для сельхозярмарок
Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил одну из ярмарок на улице Народовольческой. Глава края посмотрел товары и пообщался с продавцами.
Фермеры отметили, что спрос есть, людям нравится закупаться свежими продуктами на селькозярмарках. В том числе и потому, что продукты у фермеров стоят дешевле, чем в магазинах.
Однако производитель отметили, что необходимо сделать упор на информировании о подобных ярмарках. В связи с этим обсудили вопрос о создании единой онлайн-платформы ярмарок. Покупатель сможет узнать, на какой из площадок и в какое время тот или иной фермер будет торговать в предстоящие выходные, и заранее сделать заказ на его продукцию, а в день ярмарки получить товар.
Максим Решетников поручил Минпрому и Минсельхозу проработать вопрос создания такой онлайн-площадки. Также губернатор отметил, что нужно тщательнее подходить к благоустройству территорий, где проходят ярмарки.
ИСТОЧНИК KP.RU