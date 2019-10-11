Историей с жуками с в супе в пермской школе занялся Роспотребнадзор
Пользователи соцсетей опубликовали фотографию супа из столовой в пермской школе, где плавают жуки. Это сделал один из возмущенных родителей. Этого поста хватило, чтобы ситуацией начали заниматься специалисты Роспотребнадзора.
- В отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего организацию питания во Фроловской средней общеобразовательной школе начато административное расследование, - говорится в официальном сообщении ведомства. - В ходе расследования обследуется пищеблок, условия доставки, хранения продуктов питания и готовых блюд. Для исследования отобраны суточные пробы готовой продукции.
Санитарные врачи уже обследовали пищеблок и обнаружили в сыпучих продуктах амбарных вредителей. До результатов лабораторного исследования реализация всей сыпучей продукции приостановлена. Индивидуальный предприниматель, который кормит детей в этой школе, обязан до 14 октября провести дезинфекцию складских помещений пищеблока и заменить сыпучую продукцию.
В отношении него составят протокол об административном правонарушении.
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ИСТОЧНИК KP.RU