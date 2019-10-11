Пермь сковали 10-балльные пробки

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-11T17:14:20+03:00

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Вечером в пятницу, 11 октября Пермь встала в десятибалльных пробках. Об этом информирует Сервис Яндекс. Пробки. Около 19.00 двигаться по главным городским артериям – Комсомольскому проспекту, улицам Ленина, шоссе Космонавтов, Героев Хасана можно было лишь со скоростью 3-5 километров в час.

Причем, на карте не обозначено серьезных ДТП, которые произошли в это время на улицах Перми. Одно столкновение произошло на Коммунальном мосту, а еще одно на улице Петропавловской, но движение застопорено практически во всем городе.

«Гайва стоит, Восстания стоит, Язовая. Куда вообще градостроители смотрят?», «Я уже час еду с железки до Перми II в итоге только мост проехал», «На мосту ремонт в сторону центра», «И это даже не зима, а только осень!», «Зимой будем везде стоять. Это только начало», - комментируют в соцсетях ситуацию пермяки.

ИСТОЧНИК KP.RU