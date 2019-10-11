Умер космонавт Алексей Леонов

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-11T15:12:43+03:00

Ему было 85 лет

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11 октября стало известно о том, что в возрасте 85 лет умер Алексей Леонов - первый человек, побывавший в открытом космосе.

В марте 1965 года Алексей Леонов вместе Павлом Беляевым совершил полет в космос на космическом корабле «Восход-2». Корабль упал в тайге - в районе Усолья Пермского края.

- У меня в скафандре было по колено влаги, примерно 6 литров. Так в ногах и булькало, - вспоминал Алексей Леонов. - Мы сняли скафандры, разделись догола, выжали белье, надели его вновь. Затем спороли экранно-вакуумную теплоизоляцию обшивки кабины. Всю жесткую часть выбросили, а остальное надели на себя. Это девять слоев алюминизированной фольги, покрытой сверху дедероном. Сверху обмотались парашютными стропами, как две сосиски.

Эвакуировать космонавтов удалось только на третий день. Через некоторое время Алексею Леонову присвоили звание почетный гражданин Перми.

ТАСС сообщает, что Алексея Леонова похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

ИСТОЧНИК KP.RU