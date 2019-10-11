2019-10-11T14:33:42+03:00
Общество

В выходные в Перми пройдет "Выставка собак всех пород"

Дети до 7 лет смогут пройти бесплатно
Елена КОНОВА
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Малыши-самоедыМалыши-самоедыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Осенняя встреча с четвероногими друзьями:

12-13 октября на Пермской ярмарке пройдет "Выставка собак всех пород".

- Вас будут ждать Самоедская собака, вельш корги, японская акита, норботтенский шпиц, бивер, муди-венгерская овчарка, курчавошорстный ретривер, веймаранер, чирнеко дель этна и еще собаки более 90 пород, - рассказали организаторы.

Также на Выставке собак можно будет выбрать себе друга - заводчики расскажут про особенности характера каждой породы. Там же будут продаваться товары для ухода за собаками.

- Посетителей ждет разнообразная развлекательная программа: соревнования по фристайлу (танцы с собаками), соревнования по общему курсу дрессировки, шоу-программа «Применение собак в военное время», выступления костюмированных команд собак, детские рисунки на асфальте, мольбертах, гигантские пазлы и мастер-классы, - добавили организаторы.

И, конечно, на Выставке представят беспородных собак из приютов, которые мечтают найти себе хозяев. Они тоже приготовили для гостей выставки представление.

Вход на выставку платный.

250 рублей — взрослый билет

100 рублей — билет для детей 7–14 лет, инвалидов при предъявлении удостоверения

Дети до 7 лет — бесплатно

Выставка работает с 10:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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