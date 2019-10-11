В выходные в Перми пройдет "Выставка собак всех пород"
Осенняя встреча с четвероногими друзьями:
12-13 октября на Пермской ярмарке пройдет "Выставка собак всех пород".
- Вас будут ждать Самоедская собака, вельш корги, японская акита, норботтенский шпиц, бивер, муди-венгерская овчарка, курчавошорстный ретривер, веймаранер, чирнеко дель этна и еще собаки более 90 пород, - рассказали организаторы.
Также на Выставке собак можно будет выбрать себе друга - заводчики расскажут про особенности характера каждой породы. Там же будут продаваться товары для ухода за собаками.
- Посетителей ждет разнообразная развлекательная программа: соревнования по фристайлу (танцы с собаками), соревнования по общему курсу дрессировки, шоу-программа «Применение собак в военное время», выступления костюмированных команд собак, детские рисунки на асфальте, мольбертах, гигантские пазлы и мастер-классы, - добавили организаторы.
И, конечно, на Выставке представят беспородных собак из приютов, которые мечтают найти себе хозяев. Они тоже приготовили для гостей выставки представление.
Вход на выставку платный.
250 рублей — взрослый билет
100 рублей — билет для детей 7–14 лет, инвалидов при предъявлении удостоверения
Дети до 7 лет — бесплатно
Выставка работает с 10:00 до 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU