Пермский «УРАЛХИМ» направил 5,8 млн руб. на поддержку ветеранов

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-11T14:20:47+03:00

После выхода работников на пенсию предприятие продолжает заботиться об их здоровье

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Совет ветеранов филиала «ПМУ» 8 октября подвёл итоги своей работы за год. В общественной организации на данный момент состоит 390 работников завода, вышедших на заслуженный отдых. Филиал «ПМУ» в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – ветеранам» оказывает Совету финансовую поддержку. В 2019 году её объём составит 5,8 млн руб.

Среди основных направлений поддержки – ежеквартальные выплаты ветеранам «ПМУ» материальной помощи, размер которой определяется стажем работы на заводе. Кроме этого, пенсионеры получают единовременные выплаты к календарным праздникам и юбилейным датам.

Ветераны тоже помогают филиалу «ПМУ». Высококлассные специалисты возвращаются на завод в моменты, когда их опыт и знания особенно необходимы. Например, в сентябре в филиале «ПМУ» проходил остановочный ремонт. Нужно было за 10 суток произвести более 1300 ремонтных работ на сложном оборудовании. Эту трудную задачу помогли выполнить ветераны предприятия.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Ветераны «ПМУ» – люди очень активные: всегда участвуют в спортивных и культурных мероприятиях, а главное – не забывают завод. Когда мы обращаемся к ним за помощью, когда нам на производстве нужны их знания, опыт и умелые руки – они никогда не отказывают. Им большое за это спасибо! Мы со своей стороны всегда поддерживаем Совет ветеранов «ПМУ».

После выхода работников на пенсию предприятие продолжает заботиться об их здоровье. Ветераны «ПМУ» бесплатно наблюдаются у заводского терапевта, пользуются услугами стоматолога в здравпункте завода. Они проходят курсы массажа и посещают бассейн. Для пенсионеров также предусмотрена финансовая помощь в приобретении лекарственных препаратов, проводятся кампании по вакцинации против гриппа и клещевого энцефалита.

Ежегодно ветераны «ПМУ» при поддержке профсоюзного комитета завода отправляются в путешествие. Пенсионеры уже посетили Челябинск, Тюмень, Казань, Чердынь и Соликамск, а в этом году побывали в Нытве.

Торжественные вечера для ветеранов «ПМУ» организуются ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, Дню Победы и Дню пожилого человека. Этот праздник бывшие сотрудники завода отмечали 8 октября: за накрытыми столами пели любимые песни под аккомпанемент приглашённых музыкантов и танцевали.

Венера Габидуллина, председатель Совета ветеранов «ПМУ»:

- Для пожилых людей внимание – это самое главное. После выхода на пенсию человеку очень важно чувствовать себя нужным, вести активный образ жизни и общаться. Предприятие помогает в этом по всем направлениям, не забывает своих бывших работников. Это очень ценно!