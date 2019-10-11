"Сказали, что это приправа". Детей в пермской школе накормили супом с жуками

СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-11T13:08:53+03:00

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В аккаунте chp_59 в Instagram появилась фотография с обеда из пермской школы. На снимке видно, что в тарелке с супом плавают жуки.

- Сказали, что это приправа, - пишет пользователь сети. - Я стесняюсь спросить, а себе в пищу они тоже такую добавляют или только наших детей так кормят?

Фотография вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Многие ужаснулись такому обеду.

- Это же кошмар, - пишут пермяки. - У меня слов нет. Именно поэтому дети массово отказываются питаться в школах. Наверно, жуки попали в суп вместе с крупой, которая не соответствует нормам качества.

Однако, некоторые пользователи сети высказали недоверие к посту.

- Если это правда, фото надо чем-то подкреплять. Может, это ваш домашний суп.

- Кто автор? Почему фото не обзорное?

ИСТОЧНИК KP.RU