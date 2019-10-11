2019-10-11T12:51:11+03:00
Общество

Пермский край вошел в топ регионов по заболеваемости алкоголизмом

А в прошлом году Пермь заняла 3 место в рейтинге пьющих городов
Елена КОНОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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За год более 2 миллионов россиян обратились к врачу из-за алкоголизма. Как сообщает РБК со ссылкой на Минздрав, каждый десятый новый больной алкоголизмом живет в Пермском крае, а также в Башкирии, Татарстане и Пензенской области.

А лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ. Там 29 больных алкоголизмом на 10 тысяч совершеннолетних жителей. На втором месте - Якутия, на третьем - Ненецкий автономный округ.

Ранее мы рассказывали о том, что Пермь оказалась одним из самых пьющих городов России. Составило этот рейтинг московское агентство Zoom Market. Именно оно в мае этого года «присудило» Перми первое место в списке 25 самых матерящихся городов страны. Мы провели собственный опрос и узнали, что об этом рейтинге думают сами жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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