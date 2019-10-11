Как изменился дома кот, в которого неизвестные выпустили 9 пуль и оставили умирать

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-11T12:19:17+03:00

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Кот Патрон, которого расстреляли живодеры, делает огромные успехи. Он начал ходить и почти может бегать.

Беднягу нашли на одной из улиц города Березники несколько недель назад. Он не мог ходить, почти не шевелился. Волонтеры привезли Патрона в пермскую ветеринарную клинику. Рентген показал - в кота выпустили девять пуль из пневматического пистолета. Патрону провели экстренную операцию. После этого котика забрал к себе домой зоозащитник Сергей Шахторин. Когда Патрон полностью вылечится, ему найдут новых хозяев. Сейчас он на передержке.

Несмотря на пережитый ужас, кот не боится людей. Напротив, он громко мурлычет, когда его берут на руки.

- Бесконечно голодный котенок с походкой чистокровной немецкой овчарки, - пишет в группе "ЗооЗащита Пермь" Сергей.

Патрон, конечно, еще не до конца восстановился, но он уже сам ходит и даже пытается бегать. Измученный и грязный котик превратился в настоящего красавца. Осталось только найти ему хороший дом.

Фото Патрона из группы "ЗооЗащита ПЕРМЬ"

ИСТОЧНИК KP.RU