В Перми автобусный маршрут №2 будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-11T11:33:17+03:00

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В Перми МУП «Пермгорэлектротранс» выиграло конкурс на обслуживание маршрута №2 «Станция Пермь-2 -станция - Пермь-1».

Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что с 21 октября расписание автобуса будет синхронизировано с расписанием электричек. Это будет сделано для удобства жителей. Также на маршруте предусмотрена бесплатная пересадка с трамваев и автобусов, которые участвуют в пилотном проекте.

Кроме того, в рамках контракта увеличат количество рейсов. В будни добавят до трех автобусов, в выходные - до двух.

Условия конкурса предполагают, что автобусы должны принадлежать к экологическому классу «Евро-4». И не должны быть старше 12 лет. При этом, хотя бы половина заявляемых автобусов должны быть класса «Евро-5» и не старше 5 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 13 и 14 октября изменится движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU