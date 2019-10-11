14 октября в Перми пройдет лекция на тему онконастороженности

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-11T11:30:05+03:00

После нее все желающие смогут пройти бесплатное обследование «Узнай свой кардиориск»

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14 октября ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» примет участие в «Дне здоровья», который пройдет в женской консультации при ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника г. Перми», ул. Борчанинова,8.

На площадке медицинского учреждения в 11.00 часов будет организована лекция на тему онконастороженности.

В России злокачественные новообразования занимают лидирующие позиции среди жизнеугрожающих заболеваний. Сохранить здоровье помогут меры профилактики и своевременная диагностика опухоли на ранней стадии. Именно об этом сотрудники поликлиники расскажут пермякам в ходе лекции. Кроме того, после нее все желающие смогут пройти бесплатное обследование «Узнай свой кардиориск». В него входит: измерение артериального давления, экспресс—анализ на определение уровня глюкозы и холестерина в крови и консультация по результатам обследования.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в национальный проект «Демография». Все мероприятия Центра медицинской профилактики проходят бесплатно!