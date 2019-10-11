2019-10-11T11:30:05+03:00
Общество

14 октября в Перми пройдет лекция на тему онконастороженности

После нее все желающие смогут пройти бесплатное обследование «Узнай свой кардиориск»
Поделиться:
--Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

14 октября ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» примет участие в «Дне здоровья», который пройдет в женской консультации при ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника г. Перми», ул. Борчанинова,8.

На площадке медицинского учреждения в 11.00 часов будет организована лекция на тему онконастороженности.

В России злокачественные новообразования занимают лидирующие позиции среди жизнеугрожающих заболеваний. Сохранить здоровье помогут меры профилактики и своевременная диагностика опухоли на ранней стадии. Именно об этом сотрудники поликлиники расскажут пермякам в ходе лекции. Кроме того, после нее все желающие смогут пройти бесплатное обследование «Узнай свой кардиориск». В него входит: измерение артериального давления, экспресс—анализ на определение уровня глюкозы и холестерина в крови и консультация по результатам обследования.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в национальный проект «Демография». Все мероприятия Центра медицинской профилактики проходят бесплатно!

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В выходные в Перми пройдет "Выставка собак всех пород"
Пермский «УРАЛХИМ» направил 5,8 млн руб. на поддержку ветеранов
Студенческий театр «17-я скрипка» из Перми готовится представить спектакль на международном конкурсе
"Сказали, что это приправа". Детей в пермской школе накормили супом с жуками
Пермский край вошел в топ регионов по заболеваемости алкоголизмом
Как изменился дома кот, в которого неизвестные выпустили 9 пуль и оставили умирать
В Перми автобусный маршрут №2 будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс»
«Запрещал встречаться с подругами». Ссора девушки с парнем чуть не закончилась трагедией
Пермская прокуратура проверит снос пристроя к дому на Компросе
Власти Перми выделят на благоустройство эспланады 113,2 миллиона рублей
Общественники проверили район Перми на наличие стихийных свалок
В Перми 13 и 14 октября изменится движение транспорта
25-летняя пермячка получила травмы при падении с высоты
В школе №9 в Перми 10-летний мальчик получил травму головы