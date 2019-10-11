Пермская прокуратура проверит снос пристроя к дому на Компросе

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-11T11:07:05+03:00

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В рамках реконструкции улицы Советской было принято решение снести пристрой к дому на Комсомольском проспекте. Однако законностью демонтажа заинтересовалась городская прокуратура.

Издание «Business Class» сообщает о том, что жители дома обратились в надзорный орган с просьбой провести проверку. По мнению пермяков, при сносе пристроя могут повредиться несущие конструкции самого здания. По словам представителя администрации, в пристрое нет никаких подпорок, которые удерживали бы стену дома. При сносе никаких последствий для здания не будет.

При разработке проектно-сметной документации будет определено, имеются ли подпорки под землей.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Перми выделят на благоустройство эспланады 113,2 миллиона рублей. По техническому заданию, на этом участке будет детская игровая площадка, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, общественный туалет, скамейки, качели, урны и велопарковка.

ИСТОЧНИК KP.RU