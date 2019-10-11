Власти Перми выделят на благоустройство эспланады 113,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-11T10:43:42+03:00

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Мэрия Перми ищет подрядчика на благоустройство последнего участка городской эспланады. Издание «Business Class» сообщает о том, что торги могут состояться 18 октября. Подрядчику необходимо выполнить реконструкцию сквера на эспланаде, а именно, благоустроить верхний ярус площади.

По техническому заданию, на этом участке будет детская игровая площадка, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, общественный туалет, скамейки, качели, урны и велопарковка.

Также подрядчик должен высадить 30 деревьев, среди которых ели, клены и орех. Посадки планируется оснастить подсветкой.

Начальная цена контракта составляет 113,2 миллиона рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 13 и 14 октября изменится движение транспорта. Ограничения связаны с праздничными мероприятиями в честь дня покрова Пресвятой Богородицы

ИСТОЧНИК KP.RU