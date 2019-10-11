Общественники проверили район Перми на наличие стихийных свалок

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-11T10:33:43+03:00

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Активисты Пермского Молодежного Центра проинспектировали проблемные контейнерные площадки и стихийные свалки в Орджоникидзевском районе. Горожане жаловались в социальных сетях на несвоевременный вывоз мусора и писали конкретные адреса, где местные жители устроили стихийные свалки.

- Обращение с ТКО - это не только жилищно-коммунальный комфорт конкретного дома, - считает Алеся Силка, координатор экологического направления ПМЦ. - Ненадлежащее содержание контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора порождают целую цепочку общегородских проблем: кормовая база для стай бродячих собак, инфекции от крыс и так далее. Поэтому мы решили организовать регулярный общественный контроль и отрабатывать сигналы жителей.

К моменту выезда, кстати, значительная часть проблемных площадок уже была прибрана, а мусор - вывезен. Но контейнеры по нескольким адресам так и не были приведены в порядок. Активисты ПМЦ составили акты общественного контроля, которые направлены в администрацию района.

ИСТОЧНИК KP.RU