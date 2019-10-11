25-летняя пермячка получила травмы при падении с высоты

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-11T10:09:07+03:00

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ЧП произошло утром в четверг, 10 октября, в Индустриальном районе Перми. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что девушка едва не погибла при падении с 4 этажа дома на улице Экскаваторная в Перми.

Очевидцы вызвали пострадавшей «скорую помощь». Приехавшие на место врачи осмотрели 25-летнюю девушку и отправили в городскую больницу им. Тверье. У девушки серьезные травмы ног.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 20-летний парень. Несчастный случай произошел рано утром в четверг, 10 октября. При падении молодой человек получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи». Приехавшие врачи осмотрели молодого человека и с сочетанными травмами тела отправили в городскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU