В школе №9 в Перми 10-летний мальчик получил травму головы

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-11T10:06:59+03:00

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В Свердловском районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что вечером 10 октября на территории школе №9 в Перми 10-летний школьник получил серьезную травму.

Что случилось с мальчиком, неизвестно. Классный руководитель школьника вызвала врачей «скорой помощи». Медики осмотрели ребенка. С травмой головы и шеи его отправили в городскую детскую клиническую больницу.

В департаменте образования Перми обещали предоставить комментарий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермском лицее подросток ударил сверстника канцелярским ножом. В разгар учебного дня в пермский лицей №3 в Индустриальном районе приехала «скорая помощь» и полиция. Причина - конфликт между двумя школьниками. Обычная ссора закончилась больнице. В результате ссоры оба парня получили резаные раны рук. Одноклассники что-то не поделили и начали драться.

ИСТОЧНИК KP.RU