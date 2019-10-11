2019-10-11T09:43:40+03:00
Общество

Альфа-Банк предлагает клиентам депозит до 6,4%

Его можно открыть с 10 октября по 31 декабря
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--Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Клиенты Альфа-Банка получили возможность в период десятого октября-тридцать первого декабря текущего года открыть акционный депозит в рублях «Еще выше» со ставкой примерно до шести с половиной процентов годовых. Банк выступил с предложением удобного способа накопления средств с возможностью выбора механизма начисления процентов и сроком размещения на полгода или год. Нижний предел вклада — пятьдесят тысяч рублей. Операции, связанные с пополнением и снятием средств, а также автоматическое продление депозита не предусмотрены.

По словам главы розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач, в настоящее время вклады — базовый сберегательный инструмент и часть финансового планирования. Вместе с тем, ключевым фактором для вкладчиков при выборе накопительного продукта являются: ставка по процентам, условия по продукту и удобство управления своими средствами. Наиболее популярные сроки депозитного размещения — от шести месяцев до года. Все указанные условия предусматривает вклад «Еще выше».

Открыть депозит «Еще выше» клиенты могут посредством интернет-банка «Альфа-Клик», в мобильном приложении «Альфа-Мобайл», а также в отделении или при обращении в контакт-центр банка.

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