В Перми завершается комплексный ремонт примыкающих к Комсомольскому проспекту улиц

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-11T09:35:59+03:00

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Администрация Перми приняла решение подойти к ремонту знаковой улицы Перми – Комсомольского проспекта – комплексно, применив системный подход к выбору объектов. Перед началом активных работ по реконструкции проспекта завершается ремонт прилегающих к проспекту улиц, в том числе с полной заменой инженерных коммуникаций. Это позволяет не только привести в порядок центр города, но и в будущем не нарушать благоустройство обновлённого проспекта из-за необходимости проведения коммунальных работ.

Напомним, в рамках благоустройства Комсомольского проспекта будут отремонтированы проезжая и бульварная часть улицы, установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения. На тротуарной части опоры будут сохранены в историческом виде – в чугуне. Также будет устроена система ливневой канализации.

На примыкающих к Комсомольскому проспекту улицах обновлена проезжая часть, обустраиваются парковки и пешеходные дорожки, планируется высадка деревьев. В частности, заканчивается благоустройство улицы Швецова от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской и улицы 25 Октября от улицы Революции до улицы Чернышевского. Так, на улице Швецова в полном объеме отремонтированы проезжая часть и тротуары, в ближайшее время будет нанесена разметка и обустроены газоны, объект готовится к сдаче.

На участке улицы Луначарского – в районе Комсомольского проспекта – проведена перекладка тепломагистрали, также, как и на улице Тимирязева – около кинотеатра «Кристалл», улицах Глеба Успенского, Пермской. Улицу Луначарского полностью заасфальтировали, в том числе участок от улицы Крисанова до улицы Клименко, также обустроили парковочные карманы, обновили пешеходные тротуары. В этом году заасфальтирована улица Пермская от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда, отремонтированы тротуары.

В этом году комплексный ремонт также затронул улицы Тимирязева, Полины Осипенко – автомобилисты получили качественные дороги, а пешеходы – удобные тротуары.

Одной из важнейших магистралей, пересекающих Комсомольский проспект, является улица Революции. Ее реконструкция – одна из масштабных строек, которую проводит администрация Перми. Стартовала она в конце 2018 года и реализуется в несколько этапов – участок от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта находится на завершающей стадии. Уже к середине октября здесь планируется открыть полноценное движение с двумя проезжими частями. В настоящий момент на участке от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта полностью уложено дорожное покрытие, переустроены сети, наружное освещение. На завершающей стадии находится устройство тротуаров, строятся парковочные карманы. Введены в эксплуатацию сети водоснабжения и канализации. Осуществлен пуск газа в вновь построенный газопровод на данном участке улицы. Все работы ведутся в соответствии с графиком.

Для справки:

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе ремонтируется 25 дорожных объектов. Всего же по городу разными видами ремонтов охвачено около 70 объектов. Благоустройство улиц ведется в том числе по проекту «Малые дела», который впервые реализуется в этом году. Работы выполняются в сжатые сроки и позволяют быстро решить проблему на конкретном участке.