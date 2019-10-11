2019-10-11T09:35:31+03:00
Происшествия

«Все в огне и в дыму». В Прикамье загорелось придорожное кафе

Здание загорелось утром 11 октября
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Instagram @chp_59Фото: Instagram @chp_59
Изменить размер текста:

- Как же так?! Хорошая кафешка была! - переживают жители Березников в социальных сетях.

Утром в пятницу, 11 октября, в кафе вспыхнул пожар. Черный дым заметили около 7:00 и сразу вызвали пожарных. Однако еще до их приезда пламя успело охватить все здание. В 7:46 пожар был полностью локализован, а в 9:30 потушен.

Площадь пожара составила 100 кв.м. Во время ЧП никто из сотрудников кафе или посетителей не пострадал. Причина возгорания выясняется. Очевидцы засняли пожар на видео и выложили в социальные сети.

В комментариях жители Березников пишут, что материалы, из которых было построено заведение были пропитаны специальным провопожарным веществом. Сейчас по факту пожара сотрудники ГУ МЧС будут проводить проверку

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми у стадиона "Динамо" начался пожар

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми автобусный маршрут №2 будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс»
14 октября в Перми пройдет лекция на тему онконастороженности
«Запрещал встречаться с подругами». Ссора девушки с парнем чуть не закончилась трагедией
Пермская прокуратура проверит снос пристроя к дому на Компросе
Власти Перми выделят на благоустройство эспланады 113,2 миллиона рублей
Общественники проверили район Перми на наличие стихийных свалок
В Перми 13 и 14 октября изменится движение транспорта
25-летняя пермячка получила травмы при падении с высоты
В школе №9 в Перми 10-летний мальчик получил травму головы
Альфа-Банк предлагает клиентам депозит до 6,4%
В Перми завершается комплексный ремонт примыкающих к Комсомольскому проспекту улиц
"Помогите мне". Неудачная шутка ребенка привела к переполоху среди спасателей
«Просил купить алкоголь и перевести деньги». В Перми осудят лжеполицейского за мошенничество
В Перми водитель «Лады» сбил 67-летнего мужчину
В Перми состоится встреча со звездой фильма "Аритмия" Николаем Шрайбером
В Перми с высоты упал 20-летний парень
22 студента из Прикамья получат президентские стипендии
Пермский клуб «Молот-Прикамье» обыграл «Тамбов»
В Прикамье 23-летний парень надругался над своей пожилой родственницей
В Прикамье поиски пропавшего 51-летнего рыбака закончились трагедией
В Перми закончены поиски пропавшей маленькой девочки
В центре Перми высадили деревья вместе с жителями
В Перми может появиться безлимитный проездной для школьников и студентов
В Перми у стадиона "Динамо" начался пожар
Робот станет ассистентом главного тренера БК "Парма"
Рейтинги Альфа-Банка на уровне BB+ подтверждены
«Смотрит голодными глазами». В Перми кота заперли в заброшенном здание под снос
В Прикамье во время земляных работ нашли снаряд