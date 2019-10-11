«Все в огне и в дыму». В Прикамье загорелось придорожное кафе
- Как же так?! Хорошая кафешка была! - переживают жители Березников в социальных сетях.
Утром в пятницу, 11 октября, в кафе вспыхнул пожар. Черный дым заметили около 7:00 и сразу вызвали пожарных. Однако еще до их приезда пламя успело охватить все здание. В 7:46 пожар был полностью локализован, а в 9:30 потушен.
Площадь пожара составила 100 кв.м. Во время ЧП никто из сотрудников кафе или посетителей не пострадал. Причина возгорания выясняется. Очевидцы засняли пожар на видео и выложили в социальные сети.
В комментариях жители Березников пишут, что материалы, из которых было построено заведение были пропитаны специальным провопожарным веществом. Сейчас по факту пожара сотрудники ГУ МЧС будут проводить проверку
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми у стадиона "Динамо" начался пожар
ИСТОЧНИК KP.RU