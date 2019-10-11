2019-10-11T09:29:51+03:00
Происшествия

"Помогите мне". Неудачная шутка ребенка привела к переполоху среди спасателей

Маленький пермяк сказал, что тонет в болоте
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В четверг, 10 октября, на пульт дежурного городской службы спасения позвонил мальчик и сообщил, что тонет в болоте и ему срочно нужна помощь.

Спасатели, беспокоясь о судьбе маленького пермяка, выехали на место, которое назвал мальчик. Но спасать там было некого. Ребенка на месте не было. Сотрудники службы спасения осмотрели все близлежащие водоемы, но ни следов мальчика, ни признаков того, что он был где-то рядом, не нашли.

Позже на телефон, с которого звонил маленький пермяк, перезвонили. Мальчик ответил, но говорить отказался.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 20-летний парень. Несчастный случай произошел рано утром в четверг, 10 октября. При падении молодой человек получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи». Приехавшие врачи осмотрели молодого человека и с сочетанными травмами тела отправили в городскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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