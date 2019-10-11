«Просил купить алкоголь и перевести деньги». В Перми осудят лжеполицейского за мошенничество
Житель Краснодарского края, обманувший 7 человек, предстанет перед судом. Мужчина звонил директорам детских лагерей в Пермском крае и представлялся руководителем краевого ГИБДД.
Злоумышленник говорил, что хочет приобрести путевки для детей своих сотрудников, но сам подъехать не может. Секретари охотно выезжали для подписания договора с сотрудником правоохранительных органов. По пути злоумышленник звонил и просил секретарей купить дорогой алкоголь или перевести деньги, якобы для внезапно нагрянувших проверяющих. Все соглашались.
Таким образом мужчина обманул 7 человек и заработал 149 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали злоумышленника осенью прошлого года. Сейчас житель Краснодарского края ожидает суда.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 23-летний парень надругался над своей пожилой родственницей.
ИСТОЧНИК KP.RU