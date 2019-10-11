2019-10-11T07:55:30+03:00
Общество

В Перми состоится встреча со звездой фильма "Аритмия" Николаем Шрайбером

Он представит фильм "Дикая Лига"
Елена КОНОВА
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Скриншот из трейлера фильма "Дикая Лига"Скриншот из трейлера фильма "Дикая Лига"
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18 октября в кинотеатре "Киномакс" пройдет показ фильма "Дикая Лига". Представлять его приедет актер Николай Шрайбер, звезда "Аритмии". Он исполнил в картине роль фельдшера Дмитрия Якушкина. Всего на счету актера более 30 ролей.

- Кино основано на реальных событиях начала XX века, - сообщили в пресс-службе "Киномакса". - Это история парня Варлама, которому ради любимой пришлось покинуть родные края и начать жить в Москве. В столице создает первую народную футбольную команду. Благодаря Варламу и его команде футбол в России становится поистине народной игрой.

В фильме "Дикая Лига" Николай Шрайбер играет Карпа. Гости кинотеатра смогут не только посмотреть фильм на шесть дней раньше официального проката, но и получить автограф актера и сфотографироваться с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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