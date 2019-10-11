В Перми состоится встреча со звездой фильма "Аритмия" Николаем Шрайбером
18 октября в кинотеатре "Киномакс" пройдет показ фильма "Дикая Лига". Представлять его приедет актер Николай Шрайбер, звезда "Аритмии". Он исполнил в картине роль фельдшера Дмитрия Якушкина. Всего на счету актера более 30 ролей.
- Кино основано на реальных событиях начала XX века, - сообщили в пресс-службе "Киномакса". - Это история парня Варлама, которому ради любимой пришлось покинуть родные края и начать жить в Москве. В столице создает первую народную футбольную команду. Благодаря Варламу и его команде футбол в России становится поистине народной игрой.
В фильме "Дикая Лига" Николай Шрайбер играет Карпа. Гости кинотеатра смогут не только посмотреть фильм на шесть дней раньше официального проката, но и получить автограф актера и сфотографироваться с ним.
ИСТОЧНИК KP.RU