Пермский клуб «Молот-Прикамье» обыграл «Тамбов»

СЕГОДНЯ 07:02 2019-10-11T08:15:14+03:00

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Хоккеисты пермского клуба «Молот-Прикамье» возвращаются домой с победой. «Медведи» одержали сокрушительную победу над «Тамбовом», оставив хозяев без единого очка.

Матч был тяжелый, но подопечные Павла Десятков смогли выдержать натиск. Пермяки забили три гола в ворота тамбовской команды. «Волки» отыграли лишь один гол. Павел Десятков похвалил и поблагодарил хоккеистов за хорошую игру.

- Хорошая игра с хорошей командой. Мы знали, что соперник начнет активно действовать, что у них неудачно выезд прошел, и естественно, они захотят "реабилитироваться". Ждали, потерпели, поймали на контратаках и забили гол. Потом начали понемногу играть "по счету". Затем снова поймали на контрдействии, создали еще голы. Еще раз с победой всех болельщиков, особенно тех, кто с нами в поездке. Их не много, но мы их слышим. Огромное спасибо им за это, - отметил главный тренер "Молота".

ИСТОЧНИК KP.RU