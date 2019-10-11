В Прикамье поиски пропавшего 51-летнего рыбака закончились трагедией
Утром 5 сентября Вячеслав Л. вышел из дома и отправился на рыбалку. Волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили, что предположительно он находился в зеленой надувной лодке ПВХ на левом берегу Камы.
Его мать записала видео, в котором просила помочь найти сына.
Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили о том, что мужчину нашли погибшим.
Напомним, в Перми уже больше двух недель разыскивают 27-летнего Евгения Коногорова. Его мать тоже записала видео с просьбой о помощи в поисках сына. У Евгения остался маленький сын, который плачет и спрашивает, где папа. Он пропал 21 сентября. В тот вечер он пошел в ночной клуб, где у него произошел конфликт. Друзья Евгения рассказали, что к его жене начали приставать мужчины. Евгений заступился за жену, началась драка.
ИСТОЧНИК KP.RU