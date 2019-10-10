В центре Перми высадили деревья вместе с жителями

СЕГОДНЯ 18:18 2019-10-10T18:20:07+03:00

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Ежегодно осенью во всех районах города высаживают саженцы. В этом году появится около 14 тысяч молодых деревьев и кустарников. Далее озеленительная кампания продолжится весной следующего года.

Например, как рассказали в администрации Перми, на улице Швецова высадили 15 яблонь, а в следующем году здесь появится еще 11 лип. На улице 1-ой Красноармейской посадили 20 яблонь.

Для посадок используются саженцы высотой от двух до двух с половиной метра и толщиной ствола не менее двух сантиметров. Их закупают в пермских питомниках и привозят из Челябинска, Екатеринбурга и Москвы.

В посадках помогли члены ТОС "Островский". С их помощью были убраны аварийные деревья, которые были уже опасны для прохожих.

- Молодые яблони вырастут и расцветут. В целом в городе Перми ведется комплексная работа по благоустройству и высадке деревьев, город за счет этого становится красивее, лучше и комфортнее, - сказал председатель ТОС «Островский» Дмитрий Шумков.

Осенняя озеленительная кампания будет идти до поздней осени. Кроме посадки молодых деревьев, в городе меняют старые и возрастные деревья, решение о ликвидации которых принимают после специальной экспертизы с участием представителей администрации и научных экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU