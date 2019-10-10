Робот станет ассистентом главного тренера БК "Парма"

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-10T16:03:55+03:00

Это первый в истории спорта робот-помощник тренера

Изменить размер текста: A A

10 октября подписано соглашение о том, что робот будет помощником главного тренера баскетбольного клуба "Парма". Это первый случай в истории, когда искусственный интеллект будет работать помощником тренера спортивного клуба.

Робот будет собирать и анализировать данные матча, обрабатывать статистические показатели игроков. Также он будет вычислять оптимальные сочетания баскетболистов на площадке, комбинации, замены и предоставлять данные главному тренеру.

- Сегодня в Перми происходит беспрецедентное событие, аналогов которому еще не было - мы подписываем контракт с первым в мире тренером-роботом, - говорит Сергей Богуславский, президент "Пармы". - Уверен, что наш новый помощник сделает игру еще умнее и успешнее.

- Сервисные роботы снимают с человека часть рутинных обязанностей, освобождая время для более важных дел, - добавил Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot. - Поэтому наши роботы уже трудятся консультантами, гидами, консьержами.

ИСТОЧНИК KP.RU