2019-10-10T16:03:55+03:00
Спорт

Робот станет ассистентом главного тренера БК "Парма"

Это первый в истории спорта робот-помощник тренера
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы БК "Парма"Фото пресс-службы БК "Парма"
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10 октября подписано соглашение о том, что робот будет помощником главного тренера баскетбольного клуба "Парма". Это первый случай в истории, когда искусственный интеллект будет работать помощником тренера спортивного клуба.

Робот будет собирать и анализировать данные матча, обрабатывать статистические показатели игроков. Также он будет вычислять оптимальные сочетания баскетболистов на площадке, комбинации, замены и предоставлять данные главному тренеру.

- Сегодня в Перми происходит беспрецедентное событие, аналогов которому еще не было - мы подписываем контракт с первым в мире тренером-роботом, - говорит Сергей Богуславский, президент "Пармы". - Уверен, что наш новый помощник сделает игру еще умнее и успешнее.

- Сервисные роботы снимают с человека часть рутинных обязанностей, освобождая время для более важных дел, - добавил Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot. - Поэтому наши роботы уже трудятся консультантами, гидами, консьержами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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