Рейтинги Альфа-Банка на уровне BB+ подтверждены

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-10T15:55:44+03:00

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Международное рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило кредитные рейтинги Альфа-Банка на уровне "BB+": долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах. Также агентство изменило прогноз по рейтингам со «Стабильного» на «Позитивный».

По мнению рейтингового агентства, Альфа-Банк обладает высоким уровнем внутренней кредитоспособности, одним из самых высоких на российском рынке среди частных банков. Специалисты отметили и устойчивое высокое качество активов банка, достаточную ликвидность, сильный профиль фондирования, формирующийся за счет высокой доли средств до востребования (42% от общего объема обязательств), что дает очень высокий уровень стабильности финансирования и низкому уровню затрат – стоимость фондирования Альфа-Банка составляет 4,3%, что чуть выше, чем у государственных и иностранных банков. Агентство также высоко оценивает доступ Альфа-Банка к крупнейшим российским заемщикам и вкладчикам, а также стабильность финансовых показателей в последние годы.

«Позитивный» прогноз отражает ожидания агентства - рейтинг банка может быть повышен до ВВВ+ в ближайшие 1-2 года в соответствии с недавним улучшением российской операционной среды. Это будет зависеть от удовлетворительных показателей розничного кредитования, умеренных темпов роста кредитного портфеля, а также объема получаемых доходов, достаточных для поддержания роста и уровня достаточности капитала на текущем уровне.