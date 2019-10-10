«Смотрит голодными глазами». В Перми кота заперли в заброшенном здание под снос
- Спасите котенка! - просят пермяки в социальных сетях. Одинокого кота заметили жители города на Центральном рынке. Малыш сидел в полуразрушенном, заброшенном кафе.
Выбраться самостоятельно он не мог. Двери заведения были заперты. Здание скоро будут сносить - оно входит в список самовольных построек. Если кота не освободить, он может остаться там и погибнуть при сносе или от голода.
Фото: Подслушано Пермь
Сейчас кот сидит у окна и смотрит голодными глазами на проходящих мимо людей.
Напомним, ранее мы писали о том, что из-за сложного характера породистого кота отдали в приют. Ему удалили когти на передних лапах, чтобы не травмировал людей. А после - сдали в приют. Хозяева Винсента, породы корниш рекс, не смогли справиться с его сложным характером. Со слезами на глазах, со всеми документами и родословной кота отдали в приют.
ИСТОЧНИК KP.RU