«Смотрит голодными глазами». В Перми кота заперли в заброшенном здание под снос

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-10T15:03:14+03:00

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- Спасите котенка! - просят пермяки в социальных сетях. Одинокого кота заметили жители города на Центральном рынке. Малыш сидел в полуразрушенном, заброшенном кафе.

Выбраться самостоятельно он не мог. Двери заведения были заперты. Здание скоро будут сносить - оно входит в список самовольных построек. Если кота не освободить, он может остаться там и погибнуть при сносе или от голода.

Фото: Подслушано Пермь

Сейчас кот сидит у окна и смотрит голодными глазами на проходящих мимо людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за сложного характера породистого кота отдали в приют. Ему удалили когти на передних лапах, чтобы не травмировал людей. А после - сдали в приют. Хозяева Винсента, породы корниш рекс, не смогли справиться с его сложным характером. Со слезами на глазах, со всеми документами и родословной кота отдали в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU