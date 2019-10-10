2019-10-10T15:03:14+03:00
Происшествия

«Смотрит голодными глазами». В Перми кота заперли в заброшенном здание под снос

Пермяки требуют спасти кота
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Подслушано ПермьФото: Подслушано Пермь
Изменить размер текста:

- Спасите котенка! - просят пермяки в социальных сетях. Одинокого кота заметили жители города на Центральном рынке. Малыш сидел в полуразрушенном, заброшенном кафе.

Выбраться самостоятельно он не мог. Двери заведения были заперты. Здание скоро будут сносить - оно входит в список самовольных построек. Если кота не освободить, он может остаться там и погибнуть при сносе или от голода.

Фото: Подслушано Пермь

Фото: Подслушано Пермь

Сейчас кот сидит у окна и смотрит голодными глазами на проходящих мимо людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за сложного характера породистого кота отдали в приют. Ему удалили когти на передних лапах, чтобы не травмировал людей. А после - сдали в приют. Хозяева Винсента, породы корниш рекс, не смогли справиться с его сложным характером. Со слезами на глазах, со всеми документами и родословной кота отдали в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми у стадиона "Динамо" начался пожар
Робот станет ассистентом главного тренера БК "Парма"
Рейтинги Альфа-Банка на уровне BB+ подтверждены
В Прикамье во время земляных работ нашли снаряд
Власти Пермского края запросят поддержку нацпроекта на ликвидацию опасных отходов
В Пермском крае назначен новый директор корпорации развития МСП
"Вот это красавчик!". Бездомный щенок с огромными ушами умиляет пользователей соцсетей
В Прикамье осудили участников преступной группы
"Пытался прорваться к детям на праздник". Пермяки обсуждают видео с пьяным охранником из ТЦ
Минздрав прокомментировал слухи о закрытии неотложки
В Прикамье за 3,5 года 100 женщин хотели отказаться от новорожденного ребенка
В Перми пройдет военно-патриотическая игра
Из-за ЧП все авиарейсы до Екатеринбурга направляют в Пермь
Россельхозбанк представит инструменты стратегического развития АПК на I Международном агропромышленном форуме
Пермь стала одним из самых популярных туристических городов Поволжья
Пермячка получила деньги за украденный багаж
В Перми суд отказал грабителям банка в обжаловании приговора
Мобильный оператор Tele2 подводит итоги программы стажировки для студентов российских вузов – Tele2 Praktik
В детском саду в Прикамье детей-инвалидов ограничивали в питании
«Приставил к ней нож». В Прикамье разыскивают неизвестного, который напал на маленькую девочку
В Перми в ДТП с автобусом пострадал 54-летняя женщина
Пермская компания разработала робота с внешностью Альберта Эйнштейна
За день на дорогах Перми пострадали три пешехода
В центре Перми с торгового центра «Айсберг» уберут медиафасад