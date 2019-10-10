Власти Пермского края запросят поддержку нацпроекта на ликвидацию опасных отходов

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-10T14:06:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На встрече с главой Росприроднадзора Светланой Родионовой губернатор Пермского края обсудил вопросы ликвидации объектов накопления опасных отходов в Прикамье. В частности, на территории Кизеловского угольного бассейна.

На встрече обсуждалось создание автоматизированных систем контроля выбросов и сбросов. Также Максим Решетников сообщил, что Прикамье будет претендовать на получение субсидий из федерального бюджета на ликвидацию 4 объектов.

- На сегодняшний день перед нами стоит задача ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, образовавшиеся в результате прошлой экономической деятельности. Сейчас у нас семь таких объектов. В 2020 году после получения положительных заключений мы направим заявки на получение субсидий из федерального бюджета на ликвидацию четырёх объектов. Будем претендовать на поддержку по нацпроекту “Экология” уже в 2021 году, – подчеркнул Максим Решетников.

Сейчас готовятся проектная документация по четырем объектам, которые необходимо ликвидировать. В том числе накопителю производственных и бытовых отходов и шламонакопителю № 4 в Березниках.

ИСТОЧНИК KP.RU