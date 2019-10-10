В Пермском крае назначен новый директор корпорации развития МСП

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-10T13:48:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Прикамье назначили нового руководителя АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края». Издание «Business Class» сообщает, что новым директором компании стал Дмитрий Порохин. Он вступил в должность с 10 октября.

Ранее он возглавлял рекламное агентство «Прайм». Дмитрий Порохин сменил на этом посту Илью Неустроева, который, по данным издания, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермь стала одним из самых популярных туристических городов Поволжья. Пермь вошла в десятку самых популярных у туристов городов Поволжья. Список составлен сервисом бронирования жилья для отдыха и путешествий. Краевая столица расположилась на 8 месте. Возглавляет рейтинг столица Татарстана - Казань. Дальше Нижний Новгород, Самара, Пенза, Уфа, Чебоксары, Саратов, Пермь. Замыкают список Оренбург и Йошкар-Ола.

ИСТОЧНИК KP.RU